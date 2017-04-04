Учебно-методический центр профсоюзов отстоял свое право на существование
4 апреля Хозяйственный суд Черниговской области принял решение по делу Фонда государственного имущества Украины против Учебно-методического центра (УМЦ) профсоюзов о выселении последнего из собственного помещения. Суд полностью отказал Фонда в удовлетворении исковых требований. Таким образом, Центр доказал законность своей работы в собственном помещении, которое он занимает от времени постройки в 1987 году. В течение этих лет НМЦ профсоюзов прилагает все усилия для повышения правового сознания членов профсоюзов, предоставляет им бесплатную юридическую и консультационную помощь и повышает квалификацию профсоюзных лидеров со всей Украины. Представители Учебно-методического центра, вероятно, продолжат защиту права коллектива на свою работу уже в апелляционной инстанции. В адрес Центра продолжают поступать сотни обращений и писем поддержки от профсоюзных организаций и обычных работников, которые в свое время получили правовую и информационную помощь в Учебно-методическом центре. Напомним, что дело об уничтожении Учебно-методического центра профсоюзов тянется еще с 2011 года, когда тогдашний генеральный прокурор Пшонка подал первый иск против Центра. К сожалению, новая демократическая власть продолжает давление на профсоюзы, которые являются одной из важнейших институтов в странах Европейского Союза.