Участники АТО могут бесплатно выучиться на водителей
30.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Участники антитеррористической операции имеют возможность пройти подготовку и переподготовку водителей транспортных средств категорий — «В», «С», «D», за счет средств государственного бюджета в Менском районном спортивном техническом клубе ОСО Украины. Об этом сообщили в Управлении социальной защиты населения Менской районной государственной администрации. В случае обнаружения участником антитеррористической операции желание пройти подготовку, переподготовку водителей транспортных средств, необходимо обратиться в управление социальной защиты населения Менской районной государственной администрации (г.. Мена ул. Северский путь, 26) для дальнейшего заключения соответствующих договоров с учебным заведением.