У сиверянина в кармане нашли кучу патронов
10.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Черниговское районное отделение полиции 9 февраля поступил рапорт сотрудника полиции о том, что на территории садового общества «Заря», что в селе Старый Белоус, у одного из дачных домов в 58-летнего ранее судимого жителя Чернигова во время личного досмотра в кармане куртки было обнаружено и изъято 23 патрона калибра 7,62 мм. Об этом сообщил собственный источник. Изъятые боеприпасы направлены на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. Мужчина задержан согласно ст. 208 УПК Украины. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК Украины.