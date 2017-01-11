У школьников Черниговщины — активные каникулы
11.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
На зимних каникулах Куликовская общеобразовательная школа I-III ступеней запланировала разнообразные мероприятия. Ежедневно в спортзале школы проводят тренировки по волейболу, мини-футболу, шахматам, шашкам. Происходят творческие конкурсы на лучший рисунок на новогоднюю тематику и лучшее исполнение колядок и щедривок. Полным ходом идет подготовка школьной команды «Кулики» в районную игры для находчивых «Виват, интеллект!». Также учителя проводят консультации по профильным предметам для участников III этапа Всеукраинских олимпиад. Для юных туристов запланирована поездка в зимние Карпаты с 11 по 16 января.