У семьи ветерана войны украли самое ценное
18.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
Вдова ветерана Второй мировой войны обратилась с заявлением в полицию Чернигова. Она сообщила, что днем, когда ее не было дома, неизвестный ворвался в квартиру. Вор подобрал ключ к замку входной двери. Этот факт подтвердили в полиции города. Соседи ничего подозрительного не заметили. Из квартиры исчезли боевые награды: ордена и медали Второй мировой войны. Они хранились в шкафу. Женщина сообщила, что не знает, какие именно награды исчезли. Для этого планирует обратиться в военкомат. Полиция проводит проверку. Правоохранители предполагают, что кражу тщательно планировали. Ведь, кроме военных наград, ничего больше не украли. В течение апреля это уже второй подобный случай кражи.