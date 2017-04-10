У православных христиан началась Страстная неделя
У православных христиан началась Страстная неделя. Страстная седмица или Страстная неделя — шесть дней Великого поста перед Пасхой, посвященные воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа, страданиям на кресте, смерти и погребению. В эти дни Церковь призывает к переосмыслению своей жизни, к глубокой молитвы, смирения и раскаяния, во избежание веселья и ссор. В течение всего Страстной недели люди традиционно наводили порядок в доме, во дворе, готовили куличи, красили яйца, запекали мясо. Каждый день этой недели имеет свое особое значение, и предназначен для определенных дел.
Страстной понедельник
Начало подготовки к празднику Пасхи. Пост в этот день особенно строгий, некоторые православные даже воздерживаются от хлеба и воды. Можно есть сырые овощи и фрукты, а также хлеб, мед и орехи. Рекомендуется есть один раз в сутки — вечером.
Страстной вторник
Особой силой обладают зелье из семян, приготовленные во вторник до восхода солнца. В сельской местности в этот день толкут семена льна и конопли и, залив их водой, поят скот — для того, чтобы весь год уберечь ее от болезней. Так же как и предыдущий день, разрешено сырые фрукты и овощи, мед, орехи и хлеб. Желательно есть вечером.
Страстная среда
Традиционно в среду готовят «постный ужин», обязательно с 12-ти постных блюд. Можно есть хлеб, овощи и фрукты, холодную сырую пищу без масла. Под крышу кладут хлеб, соль и мыло. Вероятно, насыщаясь особой энергетикой, такой хлеб и соль служат оберегом для дома и семьи весь будущий год, а этим мылом отмывают всю семью в Чистый четверг.
Страстной четверг
В народе чаще говорят — Чистый четверг. В этот день нужно искупаться до рассвета. Чтобы быть здоровым, моются отваром из трав, часто — стада, обязательно трижды читая Отче наш. Моются взрослые, моются дети, даже малейших нужно разбудить и вымыть до восхода солнца — тогда никакие болезни и недуги не примут целый год. Чистый четверг — самое время привести в полный порядок весь дом: до блеска отмыть пол, вытряхнуть пыль из дорожек, почистить ковры, начисто вымыть окна, очистить всю посуду. Чистый — Великий четверг считается днем обновления и наделяется особой силой. В этот день хозяйки имели испечь хлеба, чтобы весь год семья была сыта. Разрешается есть горячую растительную пищу с маслом дважды в день. У хозяина тоже очень ответственная миссия — до рассвета нужно считать деньги и просматривать орудия труда и технику, чтобы весь год быть в прибыли и иметь исправное хозяйство. Все утро взрослые члены семьи должны заниматься понемногу каждый привычным делом, чтобы весь год иметь возможность работать и желание заниматься такими делами. И, конечно, самая ответственная дело для Чистого четверга — это приготовление пасхальных куличей и покраски яиц.
Страстная пятница
Это самый скорбный день не только за весь Страстная неделя, но и за весь год. В этот день нет места веселью, пения и танцам. В этот день готовят обед — едят сырые овощи и хлеб, испеченный ранее или вообще воздерживаются от приема пищи. Шить, вязать, рубить топором тоже не нужно.
Страстная суббота
В этот день пекут куличи и красят яйца, если не сделали этого в Чистый четверг. В страстную субботу начинают освящать в церкви пасхальные куличи, окрашенные яйца и творожную пасху. Известная традиция бодрствовать всю ночь накануне Пасхи — чтобы не «проспать» весь будущий год. Бодрствовать всенощную — значит провести в бодрости и активности весь год, до следующей Пасхи. В субботу можно один раз в день поесть горячей растительной пищи, но без масла.
Пасхальное воскресенье
А уже во воскресенье, 16 апреля, на Пасху, снимаются все ограничения на прием пищи.