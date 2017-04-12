У «Макдональдса» черниговец разбил себе голову
12.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
На номер горячей линии 102 обратилась работница Черниговской городской больницы № 1. Она сообщила, что в больницу каретой скорой помощи с улицы Кирпоноса, 34 вечером доставили мужчину 1979 года рождения. Об этом стало известно из собственных источников. Диагноз: перелом костей черепа, закрытая черепно-мозговая травма, гематома глаза. По словам мужчины, он упал возле «Макдональдса», мол, никто его не бил и ни к кому он не имеет претензий. По этой странной ситуации проводится проверка.