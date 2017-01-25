У Козельца полиция остановила грузовик с незаконным лесом
Киевлянин на грузовом «МАЗе» перевозил 21 кубометр дубовых бревен. Предоставленные для проверки документы о происхождении древесины вызвали у правоохранителей сомнения в их подлинности. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. 24 января наряд группы реагирования патрульной полиции Козелецкого отделения полиции ГУНП в Черниговской области остановил на восьмидесятом километре трассы Киев-Чернигов автомобиль «МАЗ» с полуприцепом под управлением жителя Киева. Водитель перевозил 21 кубометр трехметровых дубовых бревен. Предоставлена для проверки товарно-транспортная накладная и расходная накладная вызвали в полиции сомнения в их подлинности. Водитель от любых объяснений отказался. Транспортное средство с грузом доставлены в Козелецкого отделения полиции. Информация о происшествии внесена в единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража) — наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование, которое должно установить происхождение древесины.