У Елецкого монастыря создали свалку
06.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Чернигове возле Елецкого монастыря разрастается свалка. Сакральную территорию отныне украшают не только виды храма св. Екатерины и Валу, но и куча мусора. Об этом на своей странице в Facebook сообщил общественный активист Александр Ясенчук. — Любители отдыха на природе идут туда, подальше от глаз полиции, употребляют спиртное и оставляют после себя горы грязи. Понятно, что постоянного полицейского там не поставишь. Однако просил бы чиновников, чтобы они обратили внимание на этот уголок природы, почти в центре Чернигова, и установили там, например, мусорный контейнер и скамеечку для культурного отдыха, — написал он.