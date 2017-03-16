У дизайнера из Нежина заказывают одежду звезды сцены и политики
Счастливая мать двоих сыновей и успешная бизнес-леди из Нежина Татьяна Верба свое время начинала из лоскутков ткани и старушки швейной машинки. Шила одежду сначала для первенца, потом для других детей, было что и продавала за бесценок изготовленные собственноручно вещи столичным магазинам. Теперь все это позади. Сейчас Татьяна Верба — владелица дома моды «Verba», успешно представляет свои коллекции на модных подиумах, одевает известных звезд сцены, политиков и иностранцев. Также в нежинского дизайнера едут клиенты из разных городов Украины, соседних государств, были неоднократные заказы из европейских городов. В частности, Татьяне Иве особенно запомнилось заказ из Италии, когда невеста шила в нее свадебное платье. На днях Татьяна представила свою коллекцию в Чернигове на модном мероприятии «Fashion казна — 2017». А теперь поедет с ней в Кропивницкого и Николаева. Женщина сотрудничает с черниговскими, киевскими и житомирскими ателье.