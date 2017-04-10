У Десны нашли труп
10.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Черниговский отдел полиции 9 апреля обратился житель. Чернигова и сообщил, что у р. Десна, возле с. Колычевка, обнаружил труп неизвестного мужчины в возрасте около 50 лет. Об этом сообщил собственный источник. Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы на берегу р. Десна обнаружен труп неизвестного мужчины с телесными повреждениями в виде глубокого пореза на левом предплечье. Возраст около 40-50 лет, рост 180-190 см, плотного телосложения, волосы темные, короткие с залысинами, одетый в черный спортивный костюм.