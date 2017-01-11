У черниговцев впереди морозная зима и аномально жаркое лето
11.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
В украинском Гидрометцентре рассказали, какими будут весна и лето 2017 года. По словам главы ведомства Николай Кульбида, скоро ожидается потепление, однако нынешняя зима будет очень холодной. Также Кульбида отметил, что зима в этом году будет затяжной, а летом следует ожидать аномальной жары. «Погода этой зимой будет меняться очень часто — то оттепели, то сильные морозы, а летом украинцев ждут аномальная жара, прохладные дни с ливнями, однако точные даты прогнозов пока назвать сложно», — сказал главный метеоролог.