У черниговцев нет денег, чтобы помогать бойцам в АТО
Активные боевые действия в зоне антитеррористической операции немного поутихли, а на каком уровне сегодня патриотизм наших земляков? Мы поинтересовались, готовы ли сегодня черниговцы помогать нашим бойцам на востоке Украины. Черниговцы отвечали на вопрос «помогаете вы сейчас украинским бойцам в АТО?» — Да. У нас на факультете проходила акция, мы собирали различные средства поддержки. — Я на пенсии. Она очень маленькая. И на лекарства, и на квартиру, и на все. — Нет средств. — Я — нет. Потому что у меня племянница больна. Я, кому помогать. — В общем так. Я помогаю. Ранее это были большие суммы. Бросала куда-нибудь, а потом нашла священника, который занимается благотворительной деятельностью. — Уменьшились доходы населения. Тогда более активны были. Если бы правительство более добросовестно относился к нашим людям. Но все равно наши бойцы выживают за счет нашего народа. — Сейчас, к сожалению, нет. — Простите, я не касаюсь этого вопроса вообще. — Ну, если раньше … Здесь стояли ребята. И я десятку дала. — Да, помогаем. Если здесь собираются на праздники, то сколько можем — столько и кладем. — Здесь был пункт сбора. Мы отнесли носки. — Денег нет. — Не помогаю, но хочу помогать. — Ну, дорогой парень. Извините, мне 77 лет. Я, может, и рад бы помочь, но не удается. — Я каждый день помогаю.