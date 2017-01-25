У 2016 на Черниговщину прибыло больше людей, чем выехало
25.01.2017 | Социум | Комментариев нет|
В прошлом году в течение января-ноября на Черниговщине прибыли 6646 человек, а выехали 5934 человека. Поэтому миграционный прирост составляет 712 человек. Такие данные обнародовал информационно-аналитический центр Info-light. Кстати, данные центра удивили тем, что в Киеве показатель миграционного прироста населения является наихудшим среди других областей Украины (- 4396 чел.). В течение января — ноября 2016 из столицы выехали 14 146 человек, а переехали в Киев — 9746 человек.