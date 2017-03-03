Тяжелораненого бойца черниговского КОРДа прооперировали
03.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
Тяжелораненого бойца черниговского КОРДАа прооперировали в столичном институте имени А.А. Шалимова. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. После нескольких операций в Чернигове спецназовца перевели в Киев в Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. Шалимова. Сегодня офицеру была сделана сложная операция. Она прошла успешно, состояние раненого пока оценивается как стабильно тяжелое. Коллеги искренне надеются на выздоровление полицейского. Все расходы, связанные с лечением бойца, полностью взяла на себя Главное управление Национальной полиции в Черниговской области. Раненый обеспечен всем необходимым в полном объеме.