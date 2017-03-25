Турецкий щит для пехоты
Война в Сирии, в которой приняли активное участие армии сразу нескольких региональных сверхдержав, показала важность такого вида, как военная система ПВО. Военная ПВО Турции имеет в основном артиллерийские системы, подавляющее большинство которых не самоходные. На вооружении есть самоходные комплексы только одного типа — M42A1 Duster американского производства, в то же время большая часть такой техники сейчас находится на хранении. Для решения имеющихся проблем несколько лет назад было принято решение о разработке перспективной зенитной самоходной системы, полностью отвечает современным требованиям. Новый проект получил условное обозначение Korkut (турецкое мужское имя, в переводе означает «твердый» или «решительный»). Главным разработчиком нового проекта была назначена компания ASELSAN A.Ş. На правах субподрядчиков к работам привлекли фирмы FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. и Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK). Уже в октябре 2016 система была отправлена на опытную эксплуатацию в войска. Система Korkut состоит из одной командной машины и трех зенитных установок. Станция управления огнем с обзорной РЛС (дальность обнаружения целей — 70 км), а также дневной (ночной) оптико-электронной станции передавать данные о целях зенитных установок. Зенитная установка SPAAG установлена на гусеничном шасси ACV-30 местного производства, на котором смонтирована башня со спаренной 35-мм автоматической пушки Oerlikon KDC-02, а также РЛС сопровождения (дальность — 30 км) и оптико-электронная станция, предназначенная для захвата целей с любых погодных условий. Башня Korkut оснащена системой автоматической подачи боеприпасов, что позволяет в течение 15 секунд переключаться между осколочно-фугасного-воспалительными, трассирующими боеприпасами и снарядами воздушного подрыва. Основными целями системы Korkut есть самолеты, вертолеты, беспилотники и тактические ракеты. Предполагается, что система совместно перемещаться вместе с военными колоннами и осуществлять контроль за воздушным пространством, как самостоятельно, так и при содействии сторонних систем. Как преимущество нового комплекса ПВО указывается высокая мобильность, дополненная возможностью преодоления водных преград вплавь. Боевая масса машин не более 30-32 тонн также позволит перебрасывать их с помощью имеющихся военно-транспортных самолетов ВВС страны. В марте 2017 турецкие военные заявили, что система Korkut успешно прошла войсковые испытания и принята на вооружение. Одновременно было заявлено о заказе у фирмы «неустановленной» количества этих машин. Согласно ранее опубликованным данным, Министерство обороны Турции планировало к 2022 году закупить до 13 комплексов ПВО Korkut. Скорее всего, эти планы будут скорректированы в направлении роста поставок.