Циферблатный марафон: опять переводим стрелки часов
В этом году в ночь с 25 на 26 марта Украинцы будут спать на час меньше. Об этом сообщает «Politeka» со ссылкой на Постановление Кабмина «О порядке исчисления времени на территории Украины». Согласно этому документу, в 2017 году Украина переходит на летнее время в последнее воскресенье марта — то есть в ночь с 25 на 26 число. Предполагается, что в 3:00 ночи 26 марта вся Украина переведет стрелки на час вперед. Напомним, что осенью прошлого года появилась информация о том, что в Украине якобы отменили перевод часов на летнее и зимнее время. Тогда в Кабмине уточнили, что отмена летнего, как и зимнего времени каждый раз проводится отдельным решением. Кроме Украины перевод времени происходит в более чем 80 странах мира. Отказались от перехода на зимнее время Япония, Индия, Китай, Сингапур и большинство стран бывшего Советского Союза.