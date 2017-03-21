Церковь предлагает черниговцам пост во имя победы над российским агрессором
21.03.2017 | Социум | Комментариев нет|
По случаю 100-летия украинской революции в Верховной Раде прошло торжественное заседание. На нем, в частности, выступил Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет. Святейший владыка объявил всеукраинский пост для победы над российским агрессором. «Кто не может — пусть постится до обеда, а может — целый день», — сказал с трибуны Верховной Рады Патриарх Филарет. Пост объявлено Патриархом на 3 апреля, а 2-го будет днем молитвы за победу над российским агрессором.