«Цепная реакция»: на Черниговщине в ДТП попало сразу несколько машин
21.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
В городе Новгород-Северский по ул. Вокзальной, 15 у здания ООО «Новгород-Северский элеватор» водитель автомобиля «ВАЗ-2104» совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21011», который в свою очередь столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2108». Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы ОГА. В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-2108» получил телесные повреждения и был доставлен в Новгород-Северскую центральную районную больницу.