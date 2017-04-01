Цена пыток. Стало известно, сколько родственники платили за пытки наркозависимых близких
Чтобы запроторить близких в так называемый центр реабилитации на Черниговщине родственники или друзья алко- и наркозависимых платили до 8 тыс. грн. Об этом сообщили в прокуратуре, сообщает Еспресо.TV. «Если родственники или друзья заказывали« вывоз »того или иного человека, если это по территории Киевской области — это 6 тыс. Грн, в зависимости от расстояния. Харьковская область — это 8 тыс. Грн. В дальнейшем ежемесячная оплата за это колебалась от 2,5 до 3 тыс. Грн », — сказал прокурор. Он добавил, что были случаи, когда у родственников требовали дополнительные деньги за медицинскую помощь. «Плюс ко всему, надзиратели звонили родственникам, и под словами, что якобы их родственники заболели, или необходима какая-то медицинская помощь — требовали у них средства. Это колебалось до 3 тыс. Грн », — сообщили в ГПУ. При этом, как утверждают в прокуратуре, при обыске никаких медицинских препаратов на территории реабилитационного центра они не обнаружили. Один из бывших пациентов «центра», который попал туда через алкозависимость, рассказал, что людей били, заставляли тяжело работать и имели их по животных. «Этот центр похож на крепость. Сразу по приезду меня обыскали — там запрещены телефоны, жвачки, ручки … Потом меня отвели в душ, где привязали руки вверх, и начали бить по спине простыней, в которую завязали ведро песка. Били до такого состояния, что я потерял сознание, поливали водой. Все это продолжалось часа три », — говорит свидетель. На следующий день вывели на принудительные работы. Надзиратели запрягали пациентов «центра» вместо лошадей в телеги, которые позади пихала другая группа людей. Надзиратели шли с палками и били тех, кто начинал жаловаться на боль.