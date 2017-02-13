Труп черниговца пролежал в квартире около недели
13.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
В полицию поступило сообщение от черниговчанки, проживающего по улице Савчука. Она рассказала, что ее сосед в течение недели не выходит из квартиры. Полицейские прибыли по указанному адресу и обнаружили в квартире, которая была заперта изнутри, труп черниговца 1949 г.р. Осмотрев труп, правоохранители не обнаружили следов телесных повреждений. Известно, что при жизни покойный злоупотреблял спиртными напитками, вел нелюдимый образ жизни, несколько лет назад перенес инсульт. Труп направлен в морг на судебно-медицинскую экспертизу.