Троллейбусный дресс-код: к лету водителей рогатиков переоденут в костюмы
Черниговское троллейбусное управление вводит дресс-код для водив троллейбусов — белый верх и черный низ — за руль пускать только солидно одетых водителей. Дополнит их внешний вид и обязательный пиджак. «У предприятия, у которого покупаем спецодежду для сотрудников ЧТУ, мы уже заказали несколько пробных образцов одежды для водителей троллейбусов, — рассказывает начальник коммерческой службы Черниговского троллейбусного управления Руслан Емец. — Мэр сказал, чтобы к лету мы переодели своих шоферов, я думаю, что это произойдет даже раньше, впрочем, пока что одежда отдадим водителям новых троллейбусов, там в кабинах есть кондиционеры. Например, летом в старых троллейбусах водителю будет трудно в пиджаке отработать смену ». А вот для кондукторов рабочий дресс-код не изменится. Они, как и всегда, одевать традиционные жилеты с нашитыми карманами для денег. Единственное требование — на работе иметь опрятный вид. Кстати, черниговский городской председатель Владислав Атрошенко дал указание начальнику городского управления транспорта Александр Бельский «переодеть» водителей всего общественного транспорта, который курсирует Черниговом, а также унифицировать автобусы, маршрутки и спецмашины, которые убирают Чернигов. На транспорте мэр попросил налепить наклейки с пометкой, которому перевозчику или коммунальному предприятию принадлежит машина.