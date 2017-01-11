Троллейбусному управлению не хватает водителей
11.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Покупка 10 новых троллейбусов имеет целью способствовать решению проблем коммунального электротранспорта. «Рогатики» должны компенсировать ликвидированные автобусные маршруты, в частности те, что ездили в микрорайон ЗАЗа. Однако троллейбусникам критически не хватает водителей, сообщают сами работники ЧТУ. Зарплаты небольшие, поэтому водители не задерживаются долго в поисках счастья, например, в том же Киеве. Средняя зарплата водителей в Чернигове около 3-3,5 тысячи гривен. Поэтому, если и увеличится подвижной состав предприятия, то ездить будет некому. Или покупать новые троллейбусы этого года — неизвестно. В управлении транспорта говорят, что денег в бюджете хватает только на зарплаты. Поэтому о приобретении машин пока не идет.