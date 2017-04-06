Три удара в голову вложили 41-летнего мужчину на больничную койку
5 апреля в 22.30 в нейрохирургическое отделение Черниговской областной больницы доставлен 41-летнего черниговца. Об этом сообщил собственный источник. Врачи диагностировали у мужчины черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематому правого глаза и субдуральную гематому слева. Пострадавший получил травмы в квартире по ул. Образования, в Чернигове. Сотрудники криминальной полиции по горячим следам установили, что телесные повреждения в этот день около 4:00 умышленно нанес 25-летний местный житель в помещении во время конфликта, возникшего между ними на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений во время распития спиртных напитков. Нападающий ранее судимый, безработный. Он умышленно нанес три последовательные удары кулаками обеих рук в голову пострадавшему. Подозреваемый задержан в порядке ст.208 УПК Украины.