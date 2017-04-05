Треугольник смерти: экс-возлюбленный забил до смерти нового сожителя женщины
Полицейские Варвинского отделения полиции открыли уголовное производство против человека, который, вступившись за бывшую сожительницу, голыми руками забил ее обидчика на смерть. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. Об обнаружении трупа 39-летнего жителя одного из сел Варвинского района в полицию сообщила утром 4 апреля сама владелица квартиры, где накануне ночью произошла трагедия. Женщина объяснила, что покойный гостил у нее, они вместе употребляли алкогольные напитки. Прибыв на место преступления, полицейские обнаружили тело пострадавшего с многочисленными телесными повреждениями. По заключению медработников, у погибшего обнаружено закрытую черепно-мозговую травму с массивным субарахноидальным кровоизлиянием, переломаны почти все ребра. Синяки и ссадины покрывали практически все тело. Во время общения с хозяйкой квартиры полицейские быстро установили картину преступления. Как выяснилось, гость посетил 25-летней женщины накануне вечером. После длительного застолья хозяйка и гость изрядно поссорились, мужчина начал угрожать физической расправой. Напуганная женщина среди ночи выскочила из дома и побежала к своему бывшему сожителю, который живет неподалеку, на этой же улице. Она рассказала «бывшему» о обидчика и попросила защитить. 44-летний мужчина отправился разбираться, и «перестарался». Сейчас информацию о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Эта статья предусматривает от семи до десяти лет лишения свободы. Подозреваемого, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, помещен в изолятор временного содержания. Ему объявлено о подозрении. Продолжается досудебное расследование.