Треугольник смерти: экс-возлюбленный забил до смерти нового сожителя женщины

despravda | 05.04.2017 | Новости | Комментариев нет

Полицейские Варвинского отделения полиции открыли уголовное производство против человека, который, вступившись за бывшую сожительницу, голыми руками забил ее обидчика на смерть. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. Об обнаружении трупа 39-летнего жителя одного из сел Варвинского района в полицию сообщила утром 4 апреля сама владелица квартиры, где накануне ночью произошла трагедия. Женщина объяснила, что покойный гостил у нее, они вместе употребляли алкогольные напитки. Прибыв на место преступления, полицейские обнаружили тело пострадавшего с многочисленными телесными повреждениями. По заключению медработников, у погибшего обнаружено закрытую черепно-мозговую травму с массивным субарахноидальным кровоизлиянием, переломаны почти все ребра. Синяки и ссадины покрывали практически все тело. Во время общения с хозяйкой квартиры полицейские быстро установили картину преступления. Как выяснилось, гость посетил 25-летней женщины накануне вечером. После длительного застолья хозяйка и гость изрядно поссорились, мужчина начал угрожать физической расправой. Напуганная женщина среди ночи выскочила из дома и побежала к своему бывшему сожителю, который живет неподалеку, на этой же улице. Она рассказала «бывшему» о обидчика и попросила защитить. 44-летний мужчина отправился разбираться, и «перестарался». Сейчас информацию о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Эта статья предусматривает от семи до десяти лет лишения свободы. Подозреваемого, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, помещен в изолятор временного содержания. Ему объявлено о подозрении. Продолжается досудебное расследование.

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