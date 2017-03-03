Требуют дать на благотворительность — обращайтесь в полицию
Если от вас в больнице требуют внести благотворительный взнос, то необходимо обращаться в полицию. Такой совет жителям Черниговщины дал начальник управления здравоохранения Черниговской ОГА Петр Гармаш. Благотворительность от обязательной оплаты можно отличить по информации в чеке, который вам предоставили. Благотворительные взносы в чеках так и указаны. В медицинских учреждениях вам всегда должны предоставлять чек любой оплату. Другим вариантом решения вопроса требования благотворительного взноса, по словам Петра Гармаша, может быть обращение к руководителю учреждения, в котором у вас требуют эти деньги. По словам полиции, это правонарушение может квалифицироваться по статье 190 УК «Мошенничество», которая предусматривает или исправительные работы или ограничение свободы до 3 лет. «Если у вас есть возможность внести благотворительный взнос — это хорошо. Если нет, то, уверяю вас, никто вам не откажет в предоставлении медицинской помощи. Если требуют, обращайтесь в правоохранительные органы. А если есть вопросы, то обратитесь к руководителю этого учреждения », — начальник управления здравоохранения Черниговской ОГА Петр Гармаш.