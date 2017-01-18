Травмированность зашкаливает: коек в отделении не хватает
Гололедица не только создает большие очереди к травматологов, но и продолжает вкладывать людей на больничные койки. Как отмечает заведующий травматологическим-ортопедического отделения областной больницы Юрий Игнатенко, стационар переполнен людьми, которые пострадали из-за ледовый покров на улице. «Сейчас в нашем отделении находятся 50 больных, хотя оно рассчитано на 45 коек, — рассказывает Юрий Игнатенко. — Поэтому мы вынуждены изыскивать дополнительные кровати, чтобы пролечить пациентов, направляемых к нам со всей области ». В общем ежедневно за помощью к травматологов Черниговщины обращаются более 200 человек, в том числе в 60-ти пострадавших от падений на улице принимает самый травмпункт области, расположен в Черниговской городской больницы № 2. По словам медиков, в основном причины обращений — это переломы конечностей, ушиб м «какой части головы, растяжение связок голеностопного сустава, а также сотрясение головного мозга. Следовательно, чтобы уменьшить риск падения, медики советуют перемещаться по льду мелкими шагами, нешироко расставляя ноги и немного согнув их в коленях. А вот спускаться и подниматься на гору лучше боком, избегая скрещивания ног, потому что так телу легче удерживать равновесие. Кроме того, следует знать, как падать правильно: при падении не надо выставлять руки вперед, таким образом, вы избежите переломов и более тяжелых травм. И еще: меховая шапка не только согреет холодной зимой, но и снизит риск получения травмы головы и сотрясения головного мозга.