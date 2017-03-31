Транспортные новации, или Бесплатный проезд по-бахмацки
В Бахмаче из городского бюджета выделили 150 000 гривен в год на бесплатные перевозки льготных категорий граждан. Льготники ездят по талонам, которые получают по 16 в квартал: 12 — на городской общественный транспорт и 4 — на пригородный. По словам первого заместителя председателя Бахмацкой городского совета Анатолия Карпенко, талоны на льготный проезд выдают в городском совете. Затем с талоном пассажир заходит в маршрутку и отдает его водителю. Перевозчики собирают талоны и вместе с актами сверки приносят их в горсовет. Кстати, такой механизм позволяет компенсировать перевозчикам именно ту сумму, которую они потратили на льготные перевозки. Примечательно, что бесплатными талонами пользуются только 20-25% льготников. Другим они не нужны, потому многие из них живут в центре и никуда не ездят. Сейчас проезд в Бахмаче маршрутке стоит три гривны, а для школьников — полтора.