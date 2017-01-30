Трагическое воскресенье: смертельное ДТП и пожары
За прошедшие сутки зарегистрировано 5 опасных событий, а именно: 1 дорожно-транспортное происшествие и 4 пожара в жилом секторе. Вследствие этих событий погиб 1 человек и 2 человека пострадали. Об этом сообщили в Департаменте гражданской защиты и оборонной работы. Состояние дорог: В течение суток для обеспечения транспортного сообщения на автодорогах Черниговской области от ГП «Черниговский облавтодор» специальная техника и работники не привлекались. Состояние дорог и мостов удовлетворительное, проезд автотранспорта обеспечен. Дорожно-транспортные происшествия — 1: В г. Чернигове по улице Циолковского у дома №39-А в период с 1 ч. до 5 часов. 10 мин. 29 января произошло дорожно-транспортное происшествие с участием неустановленного автомобиля, под управлением неизвестного водителя, который, двигаясь по улице Циолковского, со стороны улицы Попова, в направлении улицы Ивана Мазепы, совершил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении. Автомобиль с места происшествия скрылся. В результате происшествия пешеход 1992 года рождения, от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия. Пожары в жилом секторе — 4, во время пожаров 2 человека пострадали.