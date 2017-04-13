Традиции черниговского писанкарства: яркие цвета и растительные орнаменты
13.04.2017 | Социум | Комментариев нет|
Превращать обычное куриное яйцо в волшебную писанку ранее умела каждая славянская женщина. Но в каждом городе и селе писанки сохраняли свои уникальные черты. Приятно, что через века, традиция создавать писанки сумела сохранить свою самобытность. Интересно и то, что методики росписи писанок, их символика и цветовая гамма различаются не только в разных странах, но и в городах. В Чернигове обычно использовали белый, красный и черный цвета. Здешние писанки имеют нежный солярный или растительный орнамент. Зато геометрические мотивы — редкость. Иногда вместо фона для основного орнамента изображают также бесконечник или волнистые линии.