Только каждый десятый работает на себя — опрос
В Украине работает 60% населения, с 40% неработающих почти треть — пенсионеры. Среди тех, кто не работает: 32% — пенсионеры, 27% — занимаются домашним хозяйством и ухаживают за детьми, 13% — учатся, 21% — безработные, но ищут работу, 6% — безработные и не ищут работу.
Больше всего работающих на востоке Украины (67%), несколько меньше — на западе (57%).
Чем выше образование респондентов, тем больше среди них работающих. 88% из тех, кто работает, — наемные работники, 12% — самозанятые лица (предприниматели, работающие в семейном бизнесе и т.д.).
Абсолютное большинство (89%) опрошенных работают полный рабочий день, 11% — неполный. По изменениям работают 30% респондентов, 70% — работают не по сменам. 22% работают в ночное время, 78% не работают ночью.
Почти у половины опрошенных (47%), которые имеют работу, вознаграждение зависит от собственных усилий и производительности практически в такой же количества (46%) — не зависит, не определились 7%. 12% опрошенных дополнительную занятость в основного места работы, 88% — нет.
17% опрошенных в подчинении других работников, тогда как 83% не имеют подчиненных. 39% работают сверхурочно, из них почти две трети (62%) — за дополнительную оплату труда, а 38% — без таковой.
Более половины (52%) респондентов считает, что они достигли баланса между работой и личной жизнью, 37% недостаточно времени для личной жизни, 4% — недостаточно времени для профессиональной реализации, 7% — не определились.
Исследования «Оценка условий труда украинцев» было проведено с 1 до 10 декабря 2016 года. Аудитория: трудоспособное население Украины (мужчины — 18-65 лет, женщины — 18-60 лет). Выборочная совокупность: 1580 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,5%.