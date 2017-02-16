Точные «выстрелы» гончаровских танкистов
В поселке Гончаровском закончились соревнования на первенство Черниговского гарнизона по футзалу. Проходили они в рамках Спартакиады по военно-прикладным и массовым видам спорта, который продлится до конца года. «В соревнованиях принимали участие семь команд … ..протягом года около 6-7 мероприятий таких мы проведем», — начальник физической подготовки и спорта оперативного командования «Север» Руслан Карпинский. По правилам Спартакиады, соревноваться могут не только нынешние военные, но и демобилизованные участники АТО независимо от возраста — чтобы здоровье позволяло. Самым возрастным футболистом турнира был вратарь военных испытателей. «Мне 52 года, я из города Конотопа, живу футболом, играю в футбол и всем желаю играть. Дай Бог всем здоровья и любите футбол », — военнослужащий ГНПЦ ВСУ, самый старший участник соревнований, 52 роки.Олександр. В напряженной борьбе чемпионский кубок второй раз подряд завоевала команда 1-й отдельной танковой бригады, вторыми были военные испытатели, а бронзу завоевала команда участников АТО «Центурия», за которую играл и представитель Военного телевидения в Чернигове. «Было приятно соревноваться с представителями ВСУ, с такими же как мы, с нашими товарищами по службе. Да, было тяжело, борьба была спортивная и злость была спортивная также », — капитан команды победителей, начальник физической подготовки и спорта 1-й отдельной танковой бригады Иван Криштопа. Победители получили кубки и награды начальника Черниговского гарнизона. На очереди — зимний военный биатлон.