То, чего черниговцы еще не знали о Чистом четверге
Что стоит, а чего не стоит делать в этот день. Каждый день накануне Пасхи — особый. Однако, именно с Чистым четвергом связано немало примет и особых обычаев и традиций. Говорят, что следуя им, весь следующий год будет удачным, а судьба может измениться к лучшему. С давних времен люди верили, что в Чистый четверг, до восхода солнца ворон носит из гнезда своих детей купать в реке. Кто искупается раньше вороньих детей, то будет здоров круглый год. Люди купались, иногда даже ночью — «пока ворон дети не купает», чтобы очиститься от болезни. Подчеркивается необходимость искупаться именно до восхода солнца. Считается, что вода в Чистый четверг особая — может смыть все проблемы, накопившиеся за год. Также в этот день в емкость с водой необходимо было погрузить любой серебряный предмет, чтобы он в воде «переночевал». А уже утром в Страстную пятницу этой водой следует умыться. Таким образом себя можно защитить от нечистой силы. Особенно показано такое умывания маленьким детям, которые никак не могут себя защитить. В Чистый четверг стригли детей, считалось, что после стрижки именно в этот день, они будут иметь красивые волосы. Особенно ответственно наши предки относились к уборке дома в Чистый четверг. Они верили, что во время уборки именно в этот день дома можно найти вещи, которые считались давно утраченными. Любая мелочь, украшение или такой важный когда документ — все поветаеться на свои места во время уборки. Недаром считалось, что результатом такой уборки должна стать радость, которая будет сопровождать дом в течение года. Кроме того, считается, что в доме не следует убирать шесть последующих дней после Чистого четверга. Немало примет связанных с состоянием, благополучием и деньгами. Приумножить их хозяин может просто перечислив трижды в день. Все деньги, которые есть дома, необходимо перечислить утром, в обед и вечером, когда садится солнце. При этом, сообщать о такой процедуре никого из знакомых и даже родных не следует. Перечислять деньги нужно один, и только в таком случае они умножатся. Еще одно интересное поверье связано с деньгами и уборкой. Чтобы привлечь в дом материальное благополучие, окна и двери следует вымыть водой, в которую положены копейки. А в момент, когда в воду будете опускать копейки, следует еще и говорить такие слова: «Денежки, водитесь — не переводиться, растите — размножайтесь, врагу не доставайтесь!». Но это еще не все! После уборки копейки из воды следует вынуть и положить в наиболее удаленный угол вашего дома — пусть пролежат там в течение недели. А вот грязную воду необходимо вылить на улицу под дерево. Изготавливали в этот день и особую соль для пасхального стола. В древности в клочке тряпки ее обжаривали в печи или просили у друзей или соседей немножко соли — в трех. Ее просто смешивали в одном сосуде и употребляли. Говорят, такая соль помогает в лечении даже тяжелобольным людям. Такую соль предлагают скоту, если она приболела. По другому способу соль обжаривают в сковороде. При этом считается, если соль очень сильно трескается на сковороде — на этот дом «наговорено» или по другому порча. И преодолеть такую «порчу» можно висмажившы соль до состояния, когда она совсем перестанет трескаться и при этом все время надо читать про себя молитву. Есть и некоторые другие рецепты изготовления соли с добавлением муки. Но главное — это соль обжарить, помешивая по часовой стрелке. Вечером в церкви отправляется служба, во время которой зачитывается 12 Евангелий. Люди в церкви после каждого Евангелия тушили свои свечи, а после того, как зачитают 12-е — свечку не тушили. И этот огонь каждый нес домой. Ранее в городах и селах, люди в это время пытались сохранять торжественный покой и соблюдать тишину: ни смеха, ни пения, а также воздерживались от громких разговоров на улицах во время, когда в церкви читались Евангелие. А вот когда все дела сделаны, особенно что касается уборки — хозяйки могут приступать к выпечке кулича. Обычно, выпекать куличи и красить яйца начинают только тогда, когда дома уже полный порядок и чистота. Говорят, иначе куличи выйдут кривобокие.