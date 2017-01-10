Теплый перерыв: на Черниговщину идет временное потепление
Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует постепенное потепление к концу текущей недели и новое снижение температуры воздуха 18-19 января до 15-17 градусов мороза. Об этом сообщила начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко. «К выходным мы ожидаем повышение температуры. Запад останется холодным — на уровне 7-12 градусов мороза, на остальной территории температура будет колебаться в пределах минус 2 — плюс 1 градус. Уже сейчас пошло повышение температуры », — сказала она. По данным эксперта, погода со знаком «плюс» задержится в Украине недолго. Так, по ее словам, уже к 18-19 января ожидается повторное понижение температуры до минус 15-17 градусов под действием скандинавского антициклона. «Следующее похолодание произойдет вследствие скандинавского антициклона. Но это похолодание будет менее глубоким, чем в начале января, морозы будут не такими сильными — до минус 15-17 градусов », — сообщила Адаменко. Она добавила, что в этот период ожидаются незначительные осадки. «Большие осадки не ожидаются, но« добавки »к снежного покрова будут», — сказала эксперт.