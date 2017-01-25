«Тень Солнца» в Бахмаче: новые подробности старой трагедии
В Бахмаче требуют признать на государственном уровне события у Бахмачского железнодорожного узла, произошедших в 1918 году. Некоторые общественные организации утверждают, что здесь бой был значительно масштабнее, чем под Крутами. По подсчетам современных историков на железнодорожном узле погибло более сотни бахмаччан. — Хотя на самом деле этот бой был более длительный, он длился три дня. И только тогда произошло продвижения под Круты — Павел Подобед, представитель Украинского института национальной памяти. Новые факты сообщат на лекции. Для этого в Бахмаче дома культуры собрали школьников из соседних сел. Правда, не все знают даже о Круты. — О бое под Крутами что вы знаете? — Ууу ууу. — Что вы знаете о бое под Крутами? Ничего. — Ничего. О почти столетние события в Бахмаче даже сняли документальный фильм. А после этого на сцену вышел солист группы «Тень Солнца» Сергей Василюк. — Не плачь, не горюй, а своего миленького лучше помолись. Сергей Василюк в Бахмаче впервые. Хотя утверждает, что в последнее время масштабы его гастролей выросли. Часто он ездит в зону АТО и подбадривает бойцов своими песнями. — Мы сейчас делаем всеукраинские туры. Должны происходить мощные культурные мероприятия — Сергей Василюк, солист группы «Тень солнца». После концерта Василюк поспешил в Киев, а местные общественные организации и горожане двинулись в сторону Крут патриотическим маршем с факелами в руках.