Телефонные мошенники обобрали состоятельных пенсионеров на 200 тысяч
12.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Городскую полицию снова забросали заявлениями жертвы телефонных мошенников. Ими в основном становятся пожилые люди. Только в течение минувшей ночи проходимцы позвонили на стационарный телефон двум 80-летним бабушкам. В обоих случаях использовали одинаковую легенду о сыне, который попал в больницу и которому нужна операция. К пенсионеркам за деньгами приезжал один и тот же человек. Женщины отдали мошенникам почти 200 000 гривен. Правоохранители открыли уголовное производство. Полиция в очередной раз призывает граждан проверять информацию.