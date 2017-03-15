Техосмотр авто будут проводить по-новому
Процесс техосмотра вскоре фотографировать и фиксировать на видео. Такие изменения постановления, регламентирующего правила прохождения ТО транспортного средства, внес Кабинет министров Украины. Как сообщается в объяснении с постановлением правительства №141 «О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 30 января 2012 года № 137 и от 31 мая 2012 года № 512» от 10 марта 2017 года, фото- и видеофиксацию процесса проведения обязательного технического контроля транспортного средства осуществлять исполнитель, заранее предупредив заказчика. Эти материалы должны будут храниться в течение трех лет. В Гройсмана убеждены, что таким образом выдача протоколов проверки транспортного средства без проведения обзора станет невозможной и обеспечит накопление объективных сведений о техническом состоянии авто. Изменения вступят в силу через два месяца после публикации постановления. Как писал информационный портал «Знай.ua», анонсированное возвращение техосмотра отложили из-за необходимости доработки соответствующего законопроекта. Все поправки в него планируют внести уже к 20 мая.