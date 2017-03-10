Техногенная проблема в Мене: на станции стоят цистерны со сжиженным газом
На Черниговщине на станции Мена стоят 57 железнодорожных цистерн со сжиженным газом (2000 тонн), которые негде хранить. Об этом сообщает Менский райгосадминистрация. По этому поводу в Менской РГА собиралась комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Председатель РГА Валерий Щукин сообщил, что по состоянию на 9 марта на приемо-отправочных путях железнодорожной станции Мена находятся 57 железнодорожных цистерн со сжиженным газом (пропан, пропан-бутан) адресованных Менской ГНС ООО «Харкиврегионгаз», а 10 марта ожидается прибытие еще 6 железнодорожных цистерн. В общем с начала марта Менский ГНС не может разгрузить железнодорожные цистерны со сжиженным газом том, что в цистернах содержится около 2000 тонн сырья, а резервуары Менской ГНС могут принять на хранение только 600 тонн сжиженного газа. Кроме того, в связи с запретом движения тяжеловесных транспорта в весенний период, отгрузки сжиженного газа потребителям осуществляется в небольших объемах. Для обеспечения охраны железнодорожных цистерн со сжиженным газом С 6 марта привлечена военизированная охрана железной дороги, патрулирование также осуществляет дежурный наряд Менского отдела полиции ГУ ЧП в Черниговской области. С целью предотвращения скопления цистерн со сжиженным газом на станции Мена Конотопская дирекция железнодорожных перевозок направила ходатайство и.о. начальника регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» ОАО «Укрзализныця» о введении конвекционной запрета на отгрузку сжиженного газа в адрес получателей сжиженного газа ПАО «Черниговгаз» и ООО «Глуск-Украина» С учетом обсуждения для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций комиссия решила: Рекомендовать директору Менской ГНС ООО «Харкиврегионгаз»: 1.1. Обратиться к предприятиям-потребителям сжиженного газа для ускорения его отгрузки; 1.2. Обеспечить мониторинг состояния окружающей среды в городе отстоя цистерн на железнодорожной станции Мена. Руководству Менской железнодорожной станции совместно с отделом полиции ГУ ЧП в Черниговской области обеспечить надежную охрану цистерн со сжиженным газом на приемо-отправочных путях железнодорожной станции Мена. Менскому районному отделу Управления ДСНС Украины в Черниговской области отработать инструкцию взаимодействия на случай возникновения чрезвычайной ситуации с утечкой сжиженного газа из железнодорожных цистерн. Менский городском совете, в связи с размещением цистерн со сжиженным газом на железнодорожной станции Мена, организовать проведение разъяснительной работы среди населения города.