Техногенная проблема в Мене: на станции стоят цистерны со сжиженным газом

despravda | 10.03.2017 | Новости | Комментариев нет

На Черниговщине на станции Мена стоят 57 железнодорожных цистерн со сжиженным газом (2000 тонн), которые негде хранить. Об этом сообщает Менский райгосадминистрация. По этому поводу в Менской РГА собиралась комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Председатель РГА Валерий Щукин сообщил, что по состоянию на 9 марта на приемо-отправочных путях железнодорожной станции Мена находятся 57 железнодорожных цистерн со сжиженным газом (пропан, пропан-бутан) адресованных Менской ГНС ООО «Харкиврегионгаз», а 10 марта ожидается прибытие еще 6 железнодорожных цистерн. В общем с начала марта Менский ГНС не может разгрузить железнодорожные цистерны со сжиженным газом том, что в цистернах содержится около 2000 тонн сырья, а резервуары Менской ГНС могут принять на хранение только 600 тонн сжиженного газа. Кроме того, в связи с запретом движения тяжеловесных транспорта в весенний период, отгрузки сжиженного газа потребителям осуществляется в небольших объемах. Для обеспечения охраны железнодорожных цистерн со сжиженным газом С 6 марта привлечена военизированная охрана железной дороги, патрулирование также осуществляет дежурный наряд Менского отдела полиции ГУ ЧП в Черниговской области. С целью предотвращения скопления цистерн со сжиженным газом на станции Мена Конотопская дирекция железнодорожных перевозок направила ходатайство и.о. начальника регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» ОАО «Укрзализныця» о введении конвекционной запрета на отгрузку сжиженного газа в адрес получателей сжиженного газа ПАО «Черниговгаз» и ООО «Глуск-Украина» С учетом обсуждения для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций комиссия решила: Рекомендовать директору Менской ГНС ООО «Харкиврегионгаз»: 1.1. Обратиться к предприятиям-потребителям сжиженного газа для ускорения его отгрузки; 1.2. Обеспечить мониторинг состояния окружающей среды в городе отстоя цистерн на железнодорожной станции Мена. Руководству Менской железнодорожной станции совместно с отделом полиции ГУ ЧП в Черниговской области обеспечить надежную охрану цистерн со сжиженным газом на приемо-отправочных путях железнодорожной станции Мена. Менскому районному отделу Управления ДСНС Украины в Черниговской области отработать инструкцию взаимодействия на случай возникновения чрезвычайной ситуации с утечкой сжиженного газа из железнодорожных цистерн. Менский городском совете, в связи с размещением цистерн со сжиженным газом на железнодорожной станции Мена, организовать проведение разъяснительной работы среди населения города.

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