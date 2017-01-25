Татьянин и студенческий день: черниговцы отмечают двойной праздник
25 января православная церковь отмечает день святой мученицы Татьяны, а студенты вузов — День студенчества. Именно 25 января 1755 российская императрица Елизавета Петровна создала первый в Москве университет по проекту Михаила Ломоносова. С тех пор святая Татьяна считается покровительницей студентов и педагогов. Святая Татьяна жила в Риме во II-III вв., Во времена жестоких преследований христиан. Ее отец был тайным христианином и привил любовь к Христу своей дочери. По преданию, однажды ее привели в храм Аполлона, но Татьяна начала молиться своему Богу. В тот же миг произошло землетрясение, языческий храм был разрушен. Татьяну признали виновной в этом и начали беспощадно пытать, заставляя отречься от своей веры. На нее выпустили страшного льва, а потом бросили в огонь, но Бог ей помог спастись. Тогда судьи приказали Татьяну и ее отца убить мечом. В 1860-70 годах Татьянин день превратился в неофициальный студенческий праздник. В конце января начинались каникулы, и это событие студенты обычно очень весело отмечали. В народе говорят, что в этот день солнце поворачивает к лету, а зима — к морозам. Если день солнечный, то рано вернутся птицы, если снег пойдет — то лето будет дождливым, а если ударят морозы — будет теплое.