Тартак посетит Чернигов с концертом «История продолжается» (Афиша)
После двух аншлаговых концертов в Киеве в конце прошлого года, были посвящены 20-летию группы, 21 апреля Тартак посетит с программой «История продолжается» в Чернигов. Выступление состоится в городском Дворце культуры, начало в 19:00. Поклонников, как всегда, ждут 3 часа драйва, бешеной энергии и любимых хитов, поскольку в программе звучат самые важные и знаковые песни из творчества группы из всех 8 альбомов. «За 20 лет своего существования «Тартак» создал немало песен. Некоторые из них настолько глубоко укоренились в наш концертный репертуар, не дают возможности звучать другим — не менее достойным. На юбилейном концерте в Киеве и в туре по другим городам мы хотим на время попрощаться со многими старыми песнями, сыграв их на время в последний раз, чтобы дать больше жизни песням новее, которые звучали гораздо меньше или еще и вовсе не звучали. Мы не отказываемся от них вообще, мы просто хотим на время их отложить », — рассказывает Александр Положинский о концерте« История продолжается ». Напомним, что сейчас Тартак работает сразу над двумя новыми альбомами. Один из них будет альбомом дуэтов, в котором ребята смело экспериментируют и со звучанием, а другой — в привычном для сторонников тартаковского стиля.