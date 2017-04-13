Танк на колесах
После распада Советского Союза основным танком украинской армии стал «харьковский» Т-64. На хранении на начало войны их было около 2200. Физически оружие устаревала и с конца 1990-х годов различные конструкторские бюро разработали несколько проектов на его базе. Например, коллективом КБ имени А. А. Морозова в инициативном порядке была разработана колесная БМП БМП-К-64. Первый прототип этой машины был в 2005 году. Хотя создатели называют эту машину колесной БМП, скорее всего ее можно классифицировать как бронетраспортер повышенной защищенности. В основе колесного танка — переформатирован корпус танка Т-64. Основные преобразования включают в себя перемещение моторного отсека в переднюю часть машины и создание десантного отсека в задней части. Бронетранспортер имеет низкопрофильный корпус. Защита может быть усилен за счет установки блоков динамической защиты. При этом лобовая часть может выдержать попадание 90-мм бронебойных снарядов, боковые проекции способны выдержать выстрел от РПГ-7, а задняя часть обеспечивает защиту от 14,5-мм бронебойных пуль. Также увеличен защиту от мин и самодельных взрывных устройств: БМП-К-64 выдерживает взрыв эквивалентен по мощности взрыва 10 кг тротила. Прототип вооруженный боевым модулем с 12,7-мм пулеметом, однако конструкторы предусмотрели установку других модулей отечественного производства, в том числе с 30-мм и даже с 90-мм пушкой. Экипаж тяжелого БТР состоит из двух или трех человек. Десантное отделение вмещает восемь полностью экипированных пехотинцев — солдаты входят в машину и оставляют ее через дверь в задней части корпуса. Подвеска — от колесного бронетранспортера БТР-3. В качестве силовой установки используется дизельный двигатель с турбонаддувом 5ТДФ мощностью 700 л.с. Однако в случае серийного производства предусматривалась установка более освоенного двигателя 3ТД мощностью 550 л.с. Бронетраспортер имеет гидравлическую коробку передач и разворачивается подобно танку: когда водитель поворачивает рулевое колесо, колеса на противоположной стороне останавливаются. Таким образом машина имеет небольшой радиус разворота. На данный момент существует только один экземпляр БМП-К-64. Тактико-технические характеристики БМП-К-64 — экипаж — 2-3 человека; — десант — 8 человек; — общий вес-17,7-17,9 тонн; — длина — 6 м; — ширина — 3,1 м; — высота — 1,9 м; — вооружение — 1 пулемет 12,7 мм; — мощность двигателя — 700 л.с; — максимальная скорость — 105 км / ч — запас хода — 800 км.