Таланты из Черниговщины засветились в Киеве
Недавно в Киеве прошел Международный конкурс-фестиваль детско-юношеского творчества «Жемчужина Fest» с участием творческих коллективов и отдельных исполнителей. Конкурсанты собрались из разных уголков Украины, в частности с Черниговщины. Они соревновались, демонстрируя свои таланты. Поэтому много талантливой молодежи получило призовые места в различных номинациях, в соответствии со своей возрастной категории. Прилуцкий район представили две участницы в песенном жанре: воспитанница вокального кружка «Спиваночки» районного Дома школьника Карина Пулик, ученица 5 класса Ивковский ООШ I-III ст., И воспитанница вокального кружка «Веселые ноты» районного Дома школьника Анастасия Евглевская, ученица 9 класса Обичивськои ООШ I-II ст. Участницы получили дипломы конкурса-фестиваля. Кроме традиционной песенной номинации, танцевальной и номинации оригинального жанра году было начато номинацию о самобытности регионов. Именно в этой номинации победила Анастасия Евглевская с песней «Прилуцкий край» — на слова Прилуцкого поэтессы Лилии Черненко, положенные на музыку преподавателя музыкальной школы Оксаны Компанец.