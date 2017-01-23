Талантливые менские дети изготовили собственноручно более 300 поделок
23.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Мене подвели итоги выставок-конкурсов «Зимний вернисаж» и «Техническое творчество руками детей». На рассмотрение жюри было представлено более 300 работ. А посетители выставки отмечали высокое качество изготовления экспонатов. В выставках приняли участие менские дети, воспитанники станции юных техников, Березнянской ООШ I-II ст., Макошинской ООШ I-III ст., Покровской ООШ I-ИИI в., Киселевского ООШ I-III ст., Стольненськои ООШ I-III ст ., Лесковская ООШ I-II ст., Сахновской ООШ I-III ст. 20 января в помещении Менской станции юных техников состоялось награждение победителей. Отметили также воспитателей талантливых детей.