Талантливые дети Черниговщины получили дипломы и памятные награды
Недавно на Черниговщине завершился Всеукраинский проект «Будущее Черниговщины — талантливые дети». Об этом сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской облгосадминистрации. По итогам проекта издана одноименная сборник. В книгу попали работы более 400 талантливых детей и опытных педагогов, наработки образовательных учреждений области. Вчера, 11 января, издание презентовали в Городском дворце культуры. Организаторы считают — такое событие вдохновляет молодежь к саморазвитию и реализации творческого потенциала. — Находиться здесь действительно волнительно. Я с детства танцую и пою и в будущем хочу стать артисткой, — поделилась восьмилетняя Анастасия Двойнос. Ее старшая на два года сестра Мария рассказала, что, хотя в школе ее любимыми предметами являются физическая культура и математика, стать девочка планирует певицей, ведь очень любит танцы, музыку и написание стихов. Выразили свои впечатления и участники творческих коллективов. — В нашем ансамбле бандуристок «Калинове ожерелье» 15 девушек. Среди них самой маленькой участнице — 7 лет, старшей — 15. Мы стараемся прославлять украинскую песню на различных всеукраинских и областных конкурсах. Для нас большая честь, что о нашем творчестве отныне узнают еще больше людей, — отметила руководитель ансамбля, преподаватель класса бандуры Борзнянской музыкальной школы Елена Фесенко. В ходе торжественной презентации участников проекта награждали дипломами и памятными знаками «Талантливый ребенок Украина», «Педагогическая элита Украины». Кроме того, они первыми получили экземпляр книги «Будущее Черниговщины — талантливые дети».