Таинственные Антониевы пещеры
В 1967 году Антониевы пещеры вошли в состав Черниговского государственного архитектурно-исторического заповедника, а с 1968 года частично открыты для посетителей как музей. Их возникновение связано с именем монаха Антония, который родился в Любече 983 году. С детских лет он сторонился людей, любил одиночество. Через некоторое время Антоний оставил родных и вблизи Любеча выкопал пещеру, в которой и начал жить. Чуть позже достался горы Афон, где постригся в монахи. После в 1013 Антоний поселился в Киеве на Берестовой горе и основывает монастырь под именем Киево-Печерской лавры. Именно Антоний принес в Киев медицинские знания, лекарства, медицинскую литературу, организовал первую медицинскую помощь. Поссорившись с киевским князем Изяславом Ярославичем, Антоний прибывает в Чернигов и сначала поселяется на Елецкой горе, потом «возлюби Болдины горы, выкопал пещеру, то ся всели», чем самым заложил основу для монастыря. Рядом с пещерами со временем выросла церковь, которую назвали Ильинской. Вход в пещеры, в которых жили Антоний и монахи, начинался в церкви. Чтобы осмотреть их, надо спуститься в подземный склеп. Слева — содержится пещера Антония. Углубляясь, вход ведет в церковь Феодосия. Попутно отметим, по своим большими размерами это единственная в Украине пещерная церковь. Ей не хватает аналогов даже в Киевских пещерах. Третья церковь небольшая по размерам и содержится в глубине пещеры. Неподалеку ее находится имела пещера с углублением для стола и кровати. В свое время она служила кельей для Антона Печерского. Узкий коридор ведет к кухонной печи: здесь готовилась пища. Три церкви, возвращены алтарем на восток, не имеют ни башен, ни окон. В 1072 году Антоний Преподобный снова вернулся в Киев. Однако подвижническую жизнь в Ильинских пещерах не угасало, наоборот — монахи продолжали их рыть в разных направлениях. Со временем в Болдиных горах сложился многоярусный архитектурно-пространственный подземный комплекс. Общая длина исследованных пещер и подземных сооружений составляет более 300 метров, а максимальная глубина — 12 метров. Здесь содержится древнейший ярус. На Втором ярусе — церкви Антония и Феодосия. Кстати, последняя — самая большая по размерам, ее высота — 8,4 м. На третьем — часовня с захоронениями, четвертом — церковь Николая Святоши и келья Антония Печерского. Во время исследований, которые проводились в последние годы, были обнаружены неизвестные части пещер и старинные надписи на них. В XVII веке пещеры были восстановлены и капитально отремонтированы. В XIX веке в церквях Антония и Феодосия установили печи, которые облицевали белым кафелем. Одна из них сохранилась в церкви Феодосия. К 1918 году пещеры использовались как часть действующего монастыря. В годы Великой Отечественной войны Антониевы пещеры для многих черниговцев служили надежным бомбоубежищем. Ильинская церковь, построенная в XII веке, — одна из выдающихся памятников архитектуры. ее особенность и уникальность состоит в том, что это единственный на Левобережной Украине бесстолпным одноапсидный храм. Ильинская церковь до 1649 года было однобашенный, во время капитального ремонта ее расширили и украсили еще двумя. С Ильинской церковью связан замечательный памятник живописи — икона «Ильинская Богоматерь», которую исполнил 1658 Григорий Лубенский. При сооружении Ильинской церкви древние зодчие позаботились о гармоничной соответствие строения с окружающим ландшафтом. Она органично вписалась в живописный пейзаж и является его неотъемлемой частью. Древнейший ярус расположен на глубине 12 метров. На втором ярусе находятся церкви Антония и Феодосия (самая большая по размерам, ее высота — 8,4м), на третьем ярусе — часовня с захоронениями, на четвертом — церковь Николая Святоши и келья Антония Печерского. Исследования последних лет показали доселе неизвестные части пещер и старинные надписи на них. Антониевы пещеры расположены на улице Глеба Успенского №33.