Табу на праздник: в Нежине отменили Козу и колядки
05.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
В этом году в Нежине должен быть традиционный, уже пятый городской фестиваль колядок и щедривок. Однако на заседании оргкомитета было решено его не проводить. По словам чиновников, решили сделать передышку. Кстати, первый городской фестиваль колядок и щедривок «Щедрый вечер добрым людям» организовали в 2013 году. Тогда в конкурсе приняли участие представители высших учебных заведений, общеобразовательных школ, детских учебных заведений и школ эстетического воспитания города. Мастерство и уровень подготовки участников оценивало опытное жюри, а победителей еще и награждали.