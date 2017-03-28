Табу на Достоевского: катавасии школьной программы
Очень вероятно, что украинские школьники больше не будут изучать произведений выдающихся русских классиков Толстого и Достоевского. Министерство образования и науки Украины обнародовало вторую редакцию наработок по изменению школьных программ для 5-9 классов, обсуждение которых продлится до 4 апреля, а окончательные версии программ будут утверждены в начале мая. В обсуждении программ принимали участие не только специалисты, но и родители и сами учащиеся. Поэтому, по курсу «Всемирной литературы» предлагают убрать произведения русских классиков, в частности «Войну и мир» и романы Достоевского. Вместо этого предлагается добавить мировые бестселлеры. Так, пятиклассники читать «Чарли и шоколадная фабрика», в 7-м классе изучать сказку «Бродячая замок Хоула» Дианы Джонс, в 8-м классе — роман современной российской писательницы Марины Аромштам «Когда отдыхают ангелы», а в 9- м — «Убить пересмешника» Харпер Ли и «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери. К Чехова, Гоголя и Булгакова составители программы оказались снисходительными и пока оставили их произведения для изучения.