Т-64 является образцом для мирового танкостроения даже через 50 лет
Этот танк был принят на вооружение в январе 1967-го. Он является определенным рекордсменом по установленным на нем новинками. Впервые была использована комбинированная броня, механизм заряжания и тому подобное. Конструкция Т-64 содержала новейшие разработки того времени, благодаря чему танк с весом среднего получил огневую мощь тяжелого. Много лет эта машина была засекречена. Танк типа Т-64 принадлежит к семейству основных боевых танков третьего поколения, серийно изготавливались в СССР с 1963 по 1987 год. Следующая его модификация Т-64А стала первым основным боевым танком Советского Союза. За это время было создано около трех десятков его различных модификаций. Работы над созданием нового танка начались в Харькове 1951 под руководством Александра Морозова. Еще во время разработки возникла проблема — к какой категории танков его относить. По весовым и скоростными параметрами его можно было бы отнести к средним танков, а по уровню защищенности и вооружение — до тяжелых. Тогда было принято решение классифицировать Т-64 как «основной боевой танк». Такую классификацию применили впервые в мировой практике, и впоследствии она стала общепринятой. Конструкция Т-64 содержала новейшие разработки того времени, благодаря чему танк с весом среднего получил огневую мощь тяжелого. Здесь впервые была использована комбинированная броня, стереоскопический дальномер (на Т-64А) или лазерный квантовый дальномер (на Т-64Б), оппозитный двухтактный многотопливный двигатель, бортовые планетарные коробки передач, гладкоствольная пушка, способная вести огонь управляемыми реактивными снарядами (на Т-64Б ). Впервые для пушки крупного калибра, установленной на танк традиционной компоновки, был создан автомат заряжания, благодаря которому экипаж уменьшен до трех человек. Из-за высокой секретности Советский Союз не поставлял танки Т-64 на экспорт. Прежде всего танки Т-64 всех модификаций поступали на вооружение танковых подразделений Советской армии, входивших в Группу советских войск в Германии. Эту бронированную новинку тогда называли танком прорыва. Известный на западе журнал The Armor Journal за март-апрель 1990 писал: «Как только танк (Т-64. — Авт.) Стал известен на Западе, он вызвал крах программ развития противотанкового вооружения … Экипажи танков НАТО имели бы дело с новым образцом секретного оружия, поскольку Т-64 стал сюрпризом, подобно танка Т-34 во Второй мировой войне. Танкистам НАТО пришлось бы вести против него бой на худших танках с печальным исходом. Случай с Т-34 — это создание не только нового танка для Советской армии, но и принципиально нового танка. Второй раз это случилось с танком Т-64 ». Танк Т-64 имел сварной корпус с углом наклона верхнего лобового листа в 68 ° и скошенными скуловыми письмами башни. Лобовой лист — это была многослойная бронированная препятствие (броневая сталь, стеклопластик, броневая сталь), что обеспечивает защиту танка от всех типов бронебойно-подкалиберных и кумулятивных снарядов и ПТУР, находящихся на вооружении НАТО. Башня танка литая, с резко дифференцированным многослойным бронированием (броневая сталь, керамические панели, броневая сталь), ее максимальная толщина составляла 600 мм. На танках Т-64 всех модификаций впервые в мире был установлен автомат заряжания пушки. 28 снарядов размещалась в боеукладци вращающейся в L-образных кассетах, остальные были горизонтально заключены в корпусе, в наиболее защищенной части танка. Благодаря этой новинке экипаж Т-64 осуществлял до 8 выстрелов в минуту. Благодаря установке механизма заряжания можно было обойтись без заряджальника, что позволяло уменьшить габариты машины, а сэкономленную массу перевести на усиление броневой защиты. На танк Т-64 сначала устанавливалась 115-мм гладкоствольная танковая пушка Д-68 с двухплоскостным стабилизатором 2Е18, а начиная с танка Т-64А — 125-мм гладкоствольная пушка типа Д-81. По его современные модификации — Т-64Б и БМ «Булат» — 125-мм гладкоствольная пушка КБА-3 или 2А46М-1, а также 12,7-мм пулемет КТ-12,7, управляемые ракеты «Комбат» или 9М112.
Автономность, напомню, обеспечивается запасом топлива и его расходом на отрезок пути. Для Т-64А запас топлива составляет 1270 л во внутренних баках и 370 л в наружных дополнительных бочках. Запаса топлива во внутренних баках хватает на 500-600 км без дозаправки. Т-64А имеет достаточную удельную мощность и удачную конструкцию трака для преодоления различных препятствий. Как показал опыт эксплуатации Т-64А, на глиноземных почвах его гусеницы имеют лучшее сцепление, чем гусеницы, например Т-72. Так, когда за бездорожья необходимо преодолеть крутой подъем, на котором пробуксовывают гусеницы Т-72, Т-64 медленно, но уверенно выползает наверх. Это объясняется конструкцией трака. В Т-72 траки в этих условиях забиваются грязью и скользят по поверхности, в Т-64 в траках по два отверстия, в которые болото выжимается, что повышает сцепление с грунтом. Следует отметить, что гусеничный движитель Т-64 разрабатывался для европейского театра военных действий и его трак хорош именно на европейском ТВД (глинистые, торфяные и черноземные почвы). В горной каменистой местности проходимость Т-64 ниже, чем у Т-72, поскольку его трак имеет слабо развит рисунок грунтозацепы. Кроме того, значительное количество щелей в гусеницы Т-64 и малый диаметр и ширина катков снижают его проходимость по песчаных почвах, которая в Т-72 в таких условиях очень высока. Опорная проходимость при удельном давлении на грунт 0,83 кг / см2 и клиренса в 500 мм является достаточно высокой — танк может двигаться на почвах с низкой несущей способностью даже тогда, когда его днище на поверхности почвы. Углы подъема и крена составляют 30 градусов. Т-64А благодаря плотному компоновке и меньшим габаритным размерам имеет лучшую габаритную проходимость по сравнению с большинством зарубежных основных танков. Танк преодолевает вброд водные преграды глубиной 1,8 м без подготовки и 5 м — с предварительной подготовкой, ширина преодолеваемого рва — 2,85 м, вертикальная стенка — 0,8 м. Сейчас на вооружении украинской армии в основном улучшенные варианты «шистдесятчетвиркы» — Т-64БВ и БМ «Булат». Первый был модернизирован в 1985 году. В 2005-м украинская армия начала вооружаться боевыми машинами «Булат», а в 2009-м приняла на вооружение танк БМ «Оплот». «Оплот» — один из лучших танков в мире. Эта машина выгодно отличается характеристиками и ценой от многих известных танков передовых армий и явно опережает, например, российский Т-90. Однако стоимость «Оплот» равен модернизации десяти Т-64 до варианта «Булат». Танк БМ «Булат» отличается от своих предшественников по таким основным характеристикам, как огневая мощь, защита и мощность. По своим параметрам к украинскому «Булата» приближается российский Т-90. На первый взгляд, технические характеристики БМ «Булат» и нижнетагильского танка практически не отличаются. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях. На «Булат» установлен новый навесной динамическая защита, что значительно повышает живучесть машины в бою. БМ «Булат» стоит в три раза меньше, чем стоимость производства одного Т-90А, и глубоко модернизированным Т-64БВ, сочетающий новые разработки и заимствования от «Оплот». Танк предусматривает возможность установки более мощного двигателя 6ТД-2, не имеет аналогов в мире, мощностью 1200 л. С., Панорамного прицела, тепловизора и современных комплексов пассивной и активной защиты украинской разработки. Механизм заряжания танка БМ «Булат» включает в себя 28 выстрелов, а емкость автомата заряжания танка Т-90 состоит всего из 22 выстрелов. В бою это может быть существенным преимуществом. Сам механизм заряжания украинского танка при правильном регулировании является надежным, как автомат Калашникова. В заключение отмечу, что конструкторы машины заложили в нее такие технические характеристики, такой запас на модернизацию, что Т-64 еще не один десяток лет будет считаться образцом для мирового танкостроения.