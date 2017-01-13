Сын обворовал вооруженную мать
13.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
19-летний юноша 11 января в 14:41 похитил из квартиры по месту жительства охотничье гладкоствольное ружье ТОЗ-66, 2-х ствольную 12 калибра. В полицию позвонила его 45-летняя мать. Выездом следственно-оперативной группы на место происшествия было изъято следы рук, 2 связки ключей. Примерно в 17:30 43-летний житель Чернигова нашел ружье в 3-м подъезде дома № 41 по улице Рокоссовского и принес в Черниговский отдел полиции. Ружье изъято. По данному факту возбуждено уголовное производство. Проводится проверка.