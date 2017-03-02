Сын ищет мать, которая пошла в школу и не вернулась
02.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Ичнянский отдел полиции 1 марта обратился 21-летний житель пгт Парафиевка Ичнянского района. Об этом сообщил собственный источник. Парень сообщил, что 21 февраля его мать, 1978 г.р., пошла в школу и до сих пор не вернулась. Приметы: рост 167 см, среднего телосложения, волосы черные короткие, на левой руке у локтевого сустава и на правой ноге шрамы; одета в куртку и брюки темного цвета. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.